Події

12:22 08.08.2023

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 88 осіб - Донецька ОВА

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Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 88 осіб - Донецька ОВА

Унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області в понеділок кількість поранених зросла до 88 осіб, їм надають медичну допомогу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, огляд місця подій практично завершено. "Ссподіватимемося, що кількість загиблих не збільшиться", - сказав він.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Покровську ввечері у понеділок, здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 і 19:52. Унаслідок атаки загинули семеро осіб.

Теги: #постраждалі #обстріли #покровск

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