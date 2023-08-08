Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину за добу, влучили по будівлі "Пункту незламності"

За минулу добу російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків і БПЛА, одна людина загинула і 13 дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у вівторок уранці.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, по будівлі "Пункту незламності" в Херсоні.

"У результаті російської агресії одна людина загинула, 13 - дістали поранення", - поінформував Прокудін.