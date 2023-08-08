Події

08:19 08.08.2023

Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину за добу, влучили по будівлі "Пункту незламності"

1 хв читати
Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину за добу, влучили по будівлі "Пункту незламності"

За минулу добу російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків і БПЛА, одна людина загинула і 13 дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у вівторок уранці.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, по будівлі "Пункту незламності" в Херсоні.

"У результаті російської агресії одна людина загинула, 13 - дістали поранення", - поінформував Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 08.08.2023
Кількість поранених у результаті вечірніх обстрілів Кругляківки зросла до дев'яти

Кількість поранених у результаті вечірніх обстрілів Кругляківки зросла до дев'яти

08:56 08.08.2023
Унаслідок нічного обстрілу поранено літню жінку в Пологівському районі

Унаслідок нічного обстрілу поранено літню жінку в Пологівському районі

07:46 08.08.2023
У Нікопольському районі через обстріли пошкоджено два ліцеї та 12 приватних будинків

У Нікопольському районі через обстріли пошкоджено два ліцеї та 12 приватних будинків

02:17 08.08.2023
Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

21:32 07.08.2023
Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

19:22 07.08.2023
Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

19:03 07.08.2023
Російські окупанти в понеділок обстріляли три громади в Дніпропетровській області

Російські окупанти в понеділок обстріляли три громади в Дніпропетровській області

16:11 07.08.2023
Унаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік, ще одну людину поранено - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік, ще одну людину поранено - голова ОВА

08:56 07.08.2023
За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

08:50 07.08.2023
У Херсоні окупанти вночі вдарили по дев'ятиповерховому будинку, загинула жінка, 11 осіб дістали різні травми

У Херсоні окупанти вночі вдарили по дев'ятиповерховому будинку, загинула жінка, 11 осіб дістали різні травми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

ОСТАННЄ

Глава МЗС Туреччини: Ми продовжимо контакти з усіма сторонами для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

Українська авіація знищила ворожий вертоліт Ка-52

Протягом доби ворог завдав 42 авіаудари, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація знищила ворожий гелікоптер Ка-52 - Генштаб

За добу відбулося 37 бойових зіткнень

8 серпня: Яке сьогодні свято

США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА