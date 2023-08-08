Українська авіація знищила ворожий гелікоптер Ка-52 - Генштаб

Авіація сил оборони минулої доби знищила гелікоптер російських окупантів Ка-52 та завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні у вівторок.

Також наші захисники знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві станції радіолокації противника.

