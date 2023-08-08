Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник Покровської військової адміністрації

Семеро людей загинуло і 27 отримали поранення внаслідок ракетної атаки по центру міста Покровськ Донецької області у понеділок, повідомив голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, передає "Суспільне".

"У Покровську кількість загиблих зросла до семи людей, відомо ще про 27 поранених", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що поранених доставлено до місцевої лікарні, двоє у тяжкому стані було госпіталізовано до Дніпра.

Розбір завалів тимчасово припинили, за інформацією "Суспільного" їх продовжать розбирати приблизно за годину.