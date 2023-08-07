Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Ще у 2008 році, під час нападу на Грузію, Росія мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"7 серпня щороку цього дня світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається", - сказав він.

За його словами, "багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато було б інакше. Вже тоді Росія мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор. Точно повинна це зрозуміти зараз, коли Україна переможе у цій війні".

"Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую всім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу. Особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України", - наголосив він.