Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Російські авіаційні війська обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка Куп'янського району Харківської області, є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули. П'ятьох людей було поранено", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Як пізніше уточнив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, "за попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули - жінка близько 45 років і чоловік близько 60 років. Госпіталізували до лікувальних закладів 2 жінок і 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 роки отримала медичну допомогу на місці".

Синєгубов повідомив, що під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники ДСНС, постраждали двоє співробітників, їх госпіталізували.

"Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та усувають наслідки", - підсумував Синєгубов.