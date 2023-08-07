Події

20:34 07.08.2023

Зеленський: Російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську, є жертви, працюють рятувальники

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Зеленський: Російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську, є жертви, працюють рятувальники

Російські окупанти в понеділок завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області, влучивши в житловий будинок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці - рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він у телеграм-каналі.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - підсумував президент.

 

Теги: #жертви #обстріл #покровськ

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