Зеленський: Російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську, є жертви, працюють рятувальники

Російські окупанти в понеділок завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області, влучивши в житловий будинок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці - рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він у телеграм-каналі.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - підсумував президент.