Події

20:07 07.08.2023

На таврійському напрямку є просування вперед

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На таврійському напрямку є просування вперед

На таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі в понеділок.

"Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1475 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становлять 171 особу (загиблі - 46, поранені - 123, полонені - 2)", - написав Тарнавський.

За його інформацією, знищено 28 одиниць військової техніки противника, зокрема, два танки, 11 ББМ, п'ять артилерійських систем і мінометів, одну одиницю засобів ППО, два БпЛА, сім одиниць автомобільної техніки.

Також, зазначив Тарнавський, було знищено три склади боєприпасів ворога.

 

Теги: #фронт #ситуація #південь

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