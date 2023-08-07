Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський у 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії заявив, що тільки повна деокупація українських і грузинських земель, покарання РФ і відшкодування нею збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ.

"У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни. Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", - написав Зеленський у твіттері.