Події

19:10 07.08.2023

Ілону Маску може знадобитися операція

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Ілону Маску може знадобитися операція

Ілон Маск заявив, що незабаром пройде обстеження, за результатами яких йому може знадобитися операція.

Про це голова Tesla написав у соцмережі X (раніше - Twitter), що належить йому.

Найближчими днями мільярдеру проведуть магнітно-резонансну томографію шиї і верхньої частини спини. Детальніша інформація стане відома пізніше цього тижня.

Раніше Маск і голова Meta Марк Цукерберг вступили в конфлікт на тлі запуску останнім конкурента X, платформи під назвою Threads, і домовилися про поєдинок, проте поки що не погодили дату його проведення.

Минулої неділі Маск повідомив, що бій транслюватиметься на каналі X, а всі виручені кошти буде спрямовано на благодійну підтримку ветеранів.

Акції Tesla втрачають у ціні 2,8% під час торгів у понеділок. З початку поточного року їх вартість збільшилася вдвічі, тоді як індекс Nasdaq зріс на 40%.

Теги: #сша #здоровя #операція #маск

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