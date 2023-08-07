Ілону Маску може знадобитися операція

Ілон Маск заявив, що незабаром пройде обстеження, за результатами яких йому може знадобитися операція.

Про це голова Tesla написав у соцмережі X (раніше - Twitter), що належить йому.

Найближчими днями мільярдеру проведуть магнітно-резонансну томографію шиї і верхньої частини спини. Детальніша інформація стане відома пізніше цього тижня.

Раніше Маск і голова Meta Марк Цукерберг вступили в конфлікт на тлі запуску останнім конкурента X, платформи під назвою Threads, і домовилися про поєдинок, проте поки що не погодили дату його проведення.

Минулої неділі Маск повідомив, що бій транслюватиметься на каналі X, а всі виручені кошти буде спрямовано на благодійну підтримку ветеранів.

Акції Tesla втрачають у ціні 2,8% під час торгів у понеділок. З початку поточного року їх вартість збільшилася вдвічі, тоді як індекс Nasdaq зріс на 40%.