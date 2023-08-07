Події

18:28 07.08.2023

Україна завершила перший етап селф-скринінгу українського законодавства на предмет відповідності євростандартам - Стефанішина

1 хв читати
Україна завершила перший етап селф-скринінгу українського законодавства на предмет відповідності євростандартам - Стефанішина

Україна провела перший етап оцінки адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (селф-скринінг), повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"На сьогодні можу констатувати, що ми повністю завершили перший етап селф-скринінгу. Тобто, всі міністерства та інші органи влади успішно виконали свою роботу: аналіз близько 28 тисяч актів права ЄС у 34 переговорних розділах фактично проведено. Тепер маємо зосередитися на напрацюванні чіткого бачення пріоритетів і графіка імплементації актів", - наводить слова Стефанішиної пресслужба за результатами координаційної наради із заступниками міністрів з євроінтеграції.

За її словами, далі необхідно визначити за кожним із напрямів перелік актів, які мають бути імплементовані насамперед.

"Це допоможе систематизувати нашу роботу і правильно розставити акценти. Коли цей перелік буде сформовано - він, зокрема, ляже в основу планів у рамках Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility), плану нашої законопроєктної роботи", - додала вона.

Крім того, Стефанішина наголосила, що дотримання термінів проведення аналізу є політично важливим не лише для позитивних результатів жовтневого звіту Європейської комісії з розширення, а й для подальших кроків із відкриття переговорів щодо вступу до ЄС.

Теги: #україна_єс #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 12.07.2023
Стефанішина: Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки

Стефанішина: Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки

12:22 11.07.2023
Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

19:53 10.07.2023
Оператори ЄС і України продовжили доступний роумінг для українців ще на рік

Оператори ЄС і України продовжили доступний роумінг для українців ще на рік

13:57 28.06.2023
Україна готова до переговорів з ЄС про членство - Зеленський

Україна готова до переговорів з ЄС про членство - Зеленський

11:25 23.06.2023
Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

17:54 19.06.2023
Єврокомісія дасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС 22 червня

Єврокомісія дасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС 22 червня

14:20 15.05.2023
Фон дер Ляєн: Дорожня карта для України як країни-кандидата в члени ЄС відома - спочатку оцінка Комісії, потім до кінця року рішення Ради

Фон дер Ляєн: Дорожня карта для України як країни-кандидата в члени ЄС відома - спочатку оцінка Комісії, потім до кінця року рішення Ради

17:30 09.05.2023
Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

17:06 09.05.2023
Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

14:34 08.05.2023
Єврокомісія ще в процесі роботи над оцінкою прогресу України як країни-кандидата в ЄС

Єврокомісія ще в процесі роботи над оцінкою прогресу України як країни-кандидата в ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

На таврійському напрямку є просування вперед

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

В Одесі готуються до відкриття пляжів

ОСТАННЄ

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

На таврійському напрямку є просування вперед

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

В Одесі готуються до відкриття пляжів

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби відбулося до 30 бойових зіткнень

Ілону Маску може знадобитися операція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА