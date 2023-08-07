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17:52 07.08.2023

У МЗС спростували інформацію про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну

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У МЗС спростували інформацію про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну

У Міністерстві закордонних справ заявили, що оприлюднена в ЗМІ інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, не відповідає дійсності.

"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", - повідомили в МЗС у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України - 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.

Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

"Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ", - додали в міністерстві.

Раніше видання "Дзеркало тижня" оприлюднило матеріал з інформацією про те, що з початку 2022 року з посольств України за кордоном не повернулися від 40 до 60% співробітників дипломатичних відомств.

Теги: #мзс

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