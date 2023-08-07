У партії канцлера ФРН пропонують направити Україні авіаційні крилаті ракети

Серед офіційних осіб ФРН зростає підтримка ідеї передати Україні авіаційні крилаті ракети Taurus з дальністю польоту понад 500 км, повідомляє в понеділок Financial Times.

"На канцлера ФРН Олафа Шольца чинять дедалі більший тиск, щоб надати Україні крилаті ракети для підтримки її контрнаступу на російські сили", - інформує видання.

"Два депутати в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) Шольца, зазвичай більш обережній, ніж її партнери із правлячій коаліції, нещодавно долучилися до тих, хто закликає поставити Києву німецько-шведські ракети Taurus", - зазначає газета.

Так, депутат від СДПН Андреас Шварц заявив, що тільки крилаті ракети типу Taurus можуть допомогти українським військам подолати мінні поля і встановити контроль над територіями.

"Як і раніше з танками, зараз ми відмовляємося направити важливе обладнання, яке врешті-решт передадуть", - сказав Шварц.

Своєю чергою депутат від СДПН Нільс Шмід зазначив, що не заперечує можливості постачання Україні, у взаємодії зі США, ракет Taurus. Водночас він наголосив, що саме українські військові, а не німецькі, мають програмувати ракети для ударів по конкретних цілях, інакше ФРН опиниться "небезпечно близько до прямої участі у війні".

Минулого тижня глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що постачання ракет Taurus Україні наразі не є пріоритетом для Берліна. Він пояснив, що не тільки Німеччина вагається з поставками таких озброєнь, і вказав на США.

У травні повідомлялося, що Лондон направляє Україні малопомітні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. У липні президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж поставить Україні багатоцільові високоточні крилаті ракети великої дальності SCALP.

На початку липня Шольц в інтерв'ю ARD у відповідь на запитання, чому Берлін не надсилає Україні ракети Taurus, сказав, що ФРН не бажає передавати Україні озброєння дальньої дії, яке можна було б використовувати для ударів по території РФ.