Екстремальна спека повертається на південь Європи і несе з собою пожежі, а північчю пройшовся шторм Ганс

Екстремально високі температури з початку цього тижня знову реєструють у країнах півдня Європи, зокрема - на популярних туристичних напрямках, передають у понеділок європейські ЗМІ.

Очікується, що в районі Севільї в Іспанії цього тижня температура сягне близько 44 градусів за Цельсієм. У країні побоюються виникнення нових лісових пожеж.

На Кіпрі, де поблизу Лімассола вирує велика пожежа, зафіксовано близько 35 градусів, проте сильний вітер може сприяти збільшенню площі горіння. Там місцева влада звернулася по допомогу до європейських і регіональних партнерів, Йорданія і Греція вже направили Кіпру пожежну авіацію.

У Греції під час вихідних пожежникам нарешті вдалося взяти під контроль близько 70 загорянь, однак через посилення вітру кілька регіонів країни все одно під загрозою виникнення пожеж. У липні сильні пожежі призвели до евакуації з острова Родос тисяч туристів.

Пожежні бригади борються із загоряннями на італійському острові Сардинія. Щонайменше три людини дістали травм, близько 600 довелося евакуювати, перекрито дві автомагістралі. У понеділок на острові оголосили максимальний, червоний рівень небезпеки.

Водночас у центральній частині Європи та на північному заході встановилася температура нижча за норму. Очікується, що в Лондоні та Парижі температура ввечері може впасти приблизно до позначки в +14 градусів за Цельсієм.

До півночі Європи дістався шторм Ганс, спричинивши масштабні повені в кількох країнах, зокрема, у Швеції навіть оголосили попередження. Великі затримки спостерігаються в аеропорту Стокгольма, перервано поромне сполучення з Польщею.

До максимально високого рівня підвищило попередження про небезпеку у зв'язку з повенями управління водних ресурсів та енергетики Норвегії.