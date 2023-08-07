Суд заарештував з альтернативою застави у 805 тис. грн військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його будинок

Личаківський суд м. Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 805 тис. грн військовому комісару із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів для будівництва його будинку, повідомляє "Суспільне".

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти й зобов'язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня", - наводить "Суспільне" слова судді Романа Грицка в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

"За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави для начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки", - повідомили агентству в ДБР.

Як встановили працівники бюро, з початку березня 2023 р. за його наказом солдати замість служби здійснювали будівельні роботи в його садибі.

Військовому на початку серпня ДБР повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Також його відсторонили від виконання обов'язків.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.