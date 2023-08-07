У Києві зафіксовано температурний рекорд - 21,2° вночі

У столиці України зафіксовано температурний рекорд - нічна температура була на 0,2° вище попереднього температурного рекорду 2010 року.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського ніч на 6 серпня в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С. Попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С", - ідеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на фейсбук-сторінці в понеділок.