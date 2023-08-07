Під час суботньої атаки "Кинджал", який зачепив повітряний простір Білорусі, було випущено з території РФ - Ігнат

Під час атаки РФ по Україні 5 серпня ракети "Кинджал", що перетнули повітряний простір Білорусі, було випущено з російського м. Тамбова, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Вона (ракета - ІФ-У) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. А як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Речник закликав ЗМІ не маніпулювати заголовками про те, що "летять ракети з Білорусі тощо".

Він наголосив, що РФ активно використовує повітряний простір Білорусі з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" і три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".