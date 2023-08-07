Події

10:32 07.08.2023

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка збирала розвіддані про візит президента України до Миколаївської області

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СБУ затримала ворожу інформаторку, яка збирала розвіддані про візит президента України до Миколаївської області

Співробітники Служби безпеки України затримали російську інформаторку - зловмисниця передавала розвіддані ворогу для повітряного удару по Миколаївській області під час візиту президента України.

"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит. Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області", - ідеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки та забезпечили додаткові заходи безпеки під час візиту.

Надалі, як зазначається в повідомленні, українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої спільниці, щоб одержати нові дані про її російських "кураторів" та отримані завдання.

"Це дало змогу встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ в районі Очакова", - інформують в СБУ.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали інформаторку на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

"Зловмисницею виявилася жителька Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема в соціальних установах регіону", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її дій.

Теги: #рф #інформатор #миколаївська

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