Куп'янський напрямок був "найгарячішим" протягом тижня - Маляр

Російські окупанти збільшили обстріли на сході України минулого тижня, найгарячішим напрямком був Куп'янський, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Власне, весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції. У них такий план, вони хочуть у Харківській області повертати втрачені ними території", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в понеділок.

За її словами, минулого тижня ворог здійснив понад 9000 обстрілів. Так, противник збільшив кількість обстрілів на 1000 порівняно з позаминулим тижнем. "Це суцільний артилерійський обстріл, через який доводиться проходити нашим бійцям", - сказала вона.

Як зазначила Маляр, майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на сході тільки минулого тижня.

"У такому суцільному артилерійському вогні й через щільні мінування наші бійці продовжували наступальні дії на бахмутському напрямку, на південному фланзі. На північному - запеклі бої, ворог там намагається штурмувати, повернути втрачені позиції", - пояснили в Міноборони.