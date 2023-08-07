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09:57 07.08.2023

Нігер закриває повітряний простір - ЗМІ

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Нігер закриває повітряний простір - ЗМІ

Путчисти в Нігері оголосили про закриття повітряного простору країни до подальшого повідомлення, передає телеканал France24.

Зважаючи на загрозу інтервенції, "яка стає дедалі очевиднішою завдяки підготовці сусідніх країн, повітряний простір Нігеру закрито (...) для всіх літаків до подальшого повідомлення", цитує телеканал заяву нігерійських військових.

За даними телеканалу, заколотники попередили, що будь-яка спроба порушити повітряний простір зустріне "енергійну та негайну відповідь".

Водночас МЗС Франції повідомило, що Париж призупиняє допомогу Буркіна-Фасо, яка підтримала заколотників у Нігері: "Франція призупиняє до подальшого повідомлення всі свої дії з надання допомоги з метою розвитку та бюджетної підтримки в Буркіна-Фасо".

Раніше Малі та Буркіна-Фасо підтримали путчистів. Крім того, їхня влада попередила, що сприйме як оголошення їм війни будь-яку іноземну військову інтервенцію в Нігері.

Теги: #закриття #нігер #повітряний_простір

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