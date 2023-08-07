Командувачі збройних сил України та Польщі обговорили можливі загрози через розміщення найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з командувачем Оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі, повідомляється на фейсбук-сторінці Оперативного командування ОС ЗСУ в понеділок уранці.

"Під час дискусії, розглянувши комплекс питань, пов'язаних із можливими викликами та загрозами через розміщення в Білорусі угруповань ПВК "Вагнер", генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Наєв наголосив на необхідності додаткового навчання особового складу з експлуатації та ремонту військової техніки польського виробництва.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровський підтримав цю ініціативу, запевнивши українських колег у постійному та всебічному сприянні.

Своєю чергою командувач Об'єднаних Сил ЗСУ наголосив, що "Республіка Польща проводить потужну підтримку нашої обороноздатності, що є вагомим і незаперечним внеском у перемогу над агресором".