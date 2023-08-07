Події

08:02 07.08.2023

Унаслідок обстрілів у Херсонській області за добу поранено чотирьох людей

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Унаслідок обстрілів у Херсонській області за добу поранено чотирьох людей

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 99 снарядів, унаслідок обстрілу дістали поранення четверо людей, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 30 обстрілів, випустивши 99 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, по території дачного кооперативу в Бериславі.

"Унаслідок російської агресії чотири людини дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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