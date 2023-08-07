Події

07:50 07.08.2023

Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровщини

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Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровщини

Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровщини, унаслідок влучання виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Цієї ночі ворог ударив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили", - написав він у телеграм-каналі.

"На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.

Інші наслідки атаки з'ясовують.

Крім того, повідомив очільник Дніпропетровщини, до ранку російська армія обстріляла Мирівську громаду на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії.

Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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