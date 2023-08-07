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02:45 07.08.2023

Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

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Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок


 Саміт у Джидді (Королівство Саудівська Аравія) показує, що російська агресія проти України має наслідки далеко за межами Європи, таку думку висловила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Bild.
«Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила», - сказала глава МЗС ФРН у неділю, 6 серпня.
Бербок висловила підтримку Формулі миру президента України Володимира Зеленського та зазначила, що «по суті формула Зеленського передбачає виведення російських військ з України – як базову умову».
«Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України», - наголосила вона.
За словами міністра, у деяких учасників саміту, зокрема у Преторії чи Пекіна, погляд на війну в Україні відрізняється від європейського. Але скрізь «нашим спільним розумінням має бути Статут Організації Об'єднаних Націй», – додала Бербок.
Як повідомлялося, 5-6 серпня в Джидді проходила зустріч представників близько 40 країн, які прагнули розробити ключові принципи того, як покласти край російському вторгненню в Україну.
 

Теги: #україна #саміт #німеччина #формула_миру

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