Саміт у Джидді свідчить, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи – Бербок



Саміт у Джидді (Королівство Саудівська Аравія) показує, що російська агресія проти України має наслідки далеко за межами Європи, таку думку висловила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Bild.

«Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила», - сказала глава МЗС ФРН у неділю, 6 серпня.

Бербок висловила підтримку Формулі миру президента України Володимира Зеленського та зазначила, що «по суті формула Зеленського передбачає виведення російських військ з України – як базову умову».

«Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України», - наголосила вона.

За словами міністра, у деяких учасників саміту, зокрема у Преторії чи Пекіна, погляд на війну в Україні відрізняється від європейського. Але скрізь «нашим спільним розумінням має бути Статут Організації Об'єднаних Націй», – додала Бербок.

Як повідомлялося, 5-6 серпня в Джидді проходила зустріч представників близько 40 країн, які прагнули розробити ключові принципи того, як покласти край російському вторгненню в Україну.

