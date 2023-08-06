Події

23:25 06.08.2023

Окупанти обстріляли село в Бериславському районі, дві жінки похилого віку отримали поранення - Херсонська ОВА

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Окупанти обстріляли село в Бериславському районі, дві жінки похилого віку отримали поранення - Херсонська ОВА


 У неділю ввечері російські окупанти обстріляли село Ольгівка у Бериславському районі, внаслідок чого поранення отримали дві жінки похилого віку, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один із снарядів потрапив у двір приватного будинку. Травмовано дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок та акуботравми», - йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.
Постраждалих госпіталізовано.
 

Теги: #україна #обстріл #херсонська_область

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