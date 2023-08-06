Окупанти обстріляли село в Бериславському районі, дві жінки похилого віку отримали поранення - Херсонська ОВА



У неділю ввечері російські окупанти обстріляли село Ольгівка у Бериславському районі, внаслідок чого поранення отримали дві жінки похилого віку, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один із снарядів потрапив у двір приватного будинку. Травмовано дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок та акуботравми», - йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Постраждалих госпіталізовано.

