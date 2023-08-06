Єрмак сподівається на відмову сусідів України від блокади експорту української агропродукції після 15 вересня - зустріч із держсекретарем Канцелярії Дуди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у бесіді з державним секретарем Канцелярії президента Республіки Польща висловив надію на відмову сусідів України від блокади експорту української агропродукції після 15 вересня.

"Співрозмовники детально обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів. Керівник Офісу президента висловив сподівання, що країни-сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня", - ідеться в повідомленні пресслужби Офісу президента в неділю за підсумками зустрічі, що відбулася в Джидді.

"Під час зустрічі з державним секретарем Канцелярії президента Республіки Польща, керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем, глава офісу висловив подяку польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною у протистоянні збройній агресії РФ", - ідеться також у повідомленні.

Пресслужба повідомляє, що "Єрмак високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації Української Формули миру".