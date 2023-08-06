Зеленський анонсував нові контакти з партнерами щодо оборонних пакетів для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудуться нові контакти з партнерами щодо оборонних пакетів для України.

"Буде нова комунікація з партнерами - для оборонних пакетів для України. Додамо ще більший зміст міжнародних заходів серпня-вересня, які вже заплановані. Це і Кримська платформа, і Саміт перших леді та джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями", - сказав Зеленський.