Єрмак у Джидді обговорив із представниками низки країн гарантії безпеки до вступу України в НАТО, звільнення полонених і повернення дітей, зернову угоду

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у суботу провів зустрічі з керівниками низки іноземних делегацій у рамках зустрічі з реалізації Української Формули миру в Джидді (Саудівська Аравія), зокрема, Фінляндії, Саудівської Аравії, Іспанії, Японії, Норвегії, Катару, Туреччини та Словаччини.

Як повідомляється на сайті президента України в неділю, на зустрічі з генеральним секретарем і керівником апарату Офісу президента Фінляндії Хіскі Хауккалою Єрмак обговорив безпекові питання та актуальні потреби українських захисників, а також залучення Фінляндії до гуманітарного розмінування. Він подякував Фінляндії за приєднання до ухваленої у Вільнюсі Спільної декларації "Великої сімки" щодо безпекових гарантій для України та наголосив на важливості спільної роботи для укладення двосторонньої угоди.

Під час зустрічі з радником з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном Єрмак наголосив на тому, що Саудівська Аравія могла б зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і гарантування продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди. Сторони також обговорили можливості розширення двостороннього співробітництва у сферах, що становлять спільний інтерес, а також залучення Саудівської Аравії до перспективних проєктів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

На зустрічі з дипломатичним радником глави уряду Іспанії Еммою Апарісі йшлося про питання подальшої безпекової підтримки України та взаємодію з іспанським головуванням у ЄС. Керівник Офісу президента України подякував за приєднання Іспанії до Спільної декларації "Великої сімки" та готовність Мадрида долучитися до реалізації Формули миру.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Японії Сігео Ямадою співрозмовники обговорили участь Японії в реалізації Української Формули миру та підготовці Глобального саміту миру. Керівник Офісу глави Української держави висловив сподівання на якнайшвидший початок переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України на виконання ухваленої у Вільнюсі Спільної декларації G7.

На зустрічі з гендиректоркою міжнародного департаменту Офісу прем'єра Норвегії К'єрсті Андерсен сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української Формули миру. Єрмак подякував за готовність Норвегії долучитися до реалізації пункту Формули радіаційної та ядерної безпеки.

Під час зустрічі з радником еміра Катару з питань національної безпеки Мухаммадом бін Ахмедом Аль Міснедом керівник Офісу президента України зазначив, що Катар міг би зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і гарантування продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди. Сторони також обговорили можливість розширення двостороннього співробітництва та участі Катару в післявоєнному відновленні України.

Під час зустрічі з головним радником із зовнішньої та безпекової політики Президента Туреччини Акіфом Киличем ключова увага була приділена спільним крокам із забезпечення функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Співрозмовники також обмінялися думками щодо євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Україні гарантій безпеки на період до вступу в Альянс.

На зустрічі із зовнішньополітичною радницею президента Словаччини Яною Кобзовою йшлося про питання взаємодії в контексті реалізації Української Формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру. Окрему увагу було приділено важливості безперешкодного експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах блокади українських портів. Єрмак наголосив, що Україна розраховує на зважений єдиний підхід ЄС щодо експорту української агропродукції.

Загалом Єрмак провів у Джидді зустрічі з керівниками понад 30 делегацій.