Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках на півдні країни, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

До того ж на чотирьох напрямках на сході країни Збройні сили України стримують атаки окупантів. "На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі на схід від Петропавлівки Харківської області... На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі на північний схід від Диліївки", - йдеться в повідомленні.

"На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Мар'їнки та Красногорівки... На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії неподалік Роботиного Запорізької області", - повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.