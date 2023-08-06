Події

16:25 06.08.2023

На кордоні з РФ відновлено роботу пункту пропуску Колотилівка-Покровка, через який жителі окупованих територій можуть повернутися в Україну

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Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через РФ і пункт пропуску Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) - Покровка (Сумська область, Україна).

Як повідомляють на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пункт перетину відновив свою роботу із суботи, 5 серпня.

"На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України", - йдеться в повідомленні.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ (відправлення о 6:47 і прибуття об 11:41). Охочі розміститися в Київській області зможуть оселитися в модульному містечку у Вишгородському районі.

Теги: #робота #пункт_пропуску

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