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13:38 06.08.2023

Усі учасники зустрічі в Джидді засвідчили прихильність принципам Статуту ООН, поваги до суверенітету, територіальної цілісності держав - Єрмак

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Усі учасники зустрічі в Джидді засвідчили прихильність принципам Статуту ООН, поваги до суверенітету, територіальної цілісності держав - Єрмак

Усі країни, чиї представники були присутні на зустрічі в Саудівській Аравії щодо Формули миру для України, підтвердили прихильність принципам ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав, цитує пресслужба Офісу президента України керівника ОП Андрія Єрмака.

"У нас були дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була дуже чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію і бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили прихильність своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих засадах побудована Формула миру президента Зеленського, про яку ми детально розповіли", - зазначив Єрмак.

В Офісі наголошують, що "у Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України".

За дорученням президента Володимира Зеленського українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

"Наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Загалом, зазначає пресслужба, "у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого і тривалого миру".

"Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях щодо встановлення справедливого та всеосяжного миру", - йдеться в повідомленні.

"У рамках консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співробітництва за цим напрямом", - зазначає пресслужба.

Теги: #зустріч #джидда

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