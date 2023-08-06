Ігнат про вчорашню ракетну атаку: помічено проліт повітряної цілі через територію Білорусі

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував інформацію про можливий запуск ракети з Білорусі під час атаки в суботу і повідомив, що пуски могли бути з району Тамбова РФ.

"Можливо, був пуск із району Тамбова, літака МІГ-31. І проліт міг бути через територію Білорусі, але ця інформація ще уточнюється. Але було помічено проліт повітряної цілі саме через територію цієї держави", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" і три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".