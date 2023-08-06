Події

11:33 06.08.2023

За минулу добу окупанти обстріляли 11 областей України - Military Media Center

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За минулу добу окупанти обстріляли 11 областей України - Military Media Center

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли з різного виду озброєння територію 11 областей України, повідомляє Military Media Center.

"Загалом із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ударні БпЛА, стратегічна і тактична авіація, кораблі ЧФ - атакували 129 населених пунктів і 81 об'єкт інфраструктури", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі й поранені серед мирного населення, кількість жертв уточнюється.

Теги: #області #обстріли

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