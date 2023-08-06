Окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахівку та Авдіївку Донецької області - голова ОВА

Протягом доби російські окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахове та Авдіївку в Донецькій області, жертв немає, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку внаслідок обстрілів зруйновано будинок у Максимівці Вугледарської громади, також окупанти обстрілювали Вугледар і Богоявленку.

На Горлівському напрямку внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина і 2 поранені в Нью-Йорку, також пошкоджено 14 будинків і школу. Окрім цього в Торецьку пошкоджено адмінбудівлю.

У Часовоярській громаді пошкоджень зазнали 2 приватні будинки, багатоповерховий будинок і промислова будівля.

На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів загинула 1 людина в Торському Лиманської громади. Також зруйновано 2 будинки та пошкоджено 3 у Сіверську.

Загалом за добу через обстріли росіян загинули 2 людини в Донецькій області, поранено 2.