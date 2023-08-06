Події

10:06 06.08.2023

Ворог тричі атакував Хмельниччину, цілив по аеродрому в Старокостянтинові, є постраждалий - ОВА

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Ворог тричі атакував Хмельниччину, цілив по аеродрому в Старокостянтинові, є постраждалий - ОВА

Російські окупанти ввечері в суботу і в ніч на неділю атакували Хмельницьку область, цілили по аеродрому в Старокостянтинові, поранено працівника елеватора, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"З учорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом. Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

Зазначається, що ввечері в суботу і в ніч на неділю була серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.

"Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу", - сказано в повідомленні.

Водночас у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім того, в результаті ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора в Старокостянтинівській громаді. На місці події працювало 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Загоряння складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об'єкта.

Зазначається, що на території Хмельницької громади працювала ППО.

Дані уточнюються.

Теги: #хмельницька_область #ппо

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