Залужний привітав із Днем Повітряних сил України причетних

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових із професійним святом.

"Вітаю бойових побратимів із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Дякую за вашу стійкість, пильність і відданість справі захисту українського неба! Разом - до Перемоги!" - сказано в його телеграм-каналі.

Головнокомандувач ЗС України також оприлюднив відеопривітання.

6 серпня (в першу неділю серпня) відзначається День повітряних сил ЗСУ. Свято запровадили, згідно з указом президента, 2007 року.