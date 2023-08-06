Події

08:40 06.08.2023

Ворог до опівночі обстрілював із важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області

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Ворог до опівночі обстрілював із важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Російські окупанти до опівночі обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"По країні, як і на Дніпропетровщині, вночі лунала повітряна тривога. Попереджала про ракетну небезпеку та "шахедів". Нашу область ці загрози оминули. Обійшлося без жертв серед місцевих жителів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, до опівночі по Нікопольщині працювала важка артилерія. Ворог тричі бив по Марганецькій громаді, випустивши майже десяток снарядів.

"Яких руйнувань вони завдали, встановлюють", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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