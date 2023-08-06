Події

08:25 06.08.2023

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

Сили оборони протягом доби ліквідували 590 окупантів, 5 танків, 22 артсистеми, 10 БПЛА, 11 бронемашин і 23 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 249700 (+590) осіб ліквідовано, танків - 4237 (+5) од, бойових броньованих машин - 8262 (+11) од, артилерійських систем - 4965 (+22) од, РСЗВ - 705 (+1) од, засоби ППО - 466 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4126 (+10), крилаті ракети - 1359 (+12), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7441 (+19) од, спеціальна техніка - 734 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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