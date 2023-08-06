Події

07:27 06.08.2023

Ашгабад продовжив до 28 жовтня призупинення авіарейсів до Москви у зв'язку з тамтешньою повітряною обстановкою

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Авіакомпанія "Туркменістан" продовжила призупинення рейсів за маршрутом Ашгабад-Москва-Ашгабад до 28 жовтня 2023 року, повідомив офіційний сайт авіаперевізника. Спочатку припинення рейсів планували до 22 серпня.

Раніше цього тижня з'явилися повідомлення з посиланням на офіційний сайт туркменського авіаперевізника про те, що "у зв'язку з повітряною обстановкою в Московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів, починаючи з 01.08.2023 року всі рейси АТВТ "Авіакомпанія "Туркменістан", що здійснюють польоти за напрямком Ашгабат-Москва-Ашгабат, буде припинено, вони виконуватимуться за маршрутом Ашгабат-Казань-Ашгабат".

 

 

Теги: #росія #туркменістан #авіасполучення

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