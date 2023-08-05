Події

22:59 05.08.2023

РФ завдала удару керованої авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

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РФ завдала удару керованої авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ у суботу ввечері завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, внаслідок чого є жертви та поранені.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Куп'янська громада в Харківській області. Є загиблі та поранені. Мої співчуття!", - написав він у телеграм-каналі.

За словами президента, рятувальники наразі ліквідують пожежу.

Теги: #рф #україна #авіабомба #харківська_область

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