З аеродрому "Оленья" в Росії злетіли сім Ту-95

- ОК "Південь"

Київ. 5 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - З російського аеродрому "Оленья" злетіли сім винищувачів Ту-95, повідомляє оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

"Зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації. 7 Ту-95 злетіли з аеродрому "Оленья", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що винищувачі Ту-95 можуть нести на підвісці ракети Х-101/555.

Джерело: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0o49dpox5DtoitYUx8mrGoHLNjnNJ9YidUVEEyEQhx6XLTu4pcBhJT1ydnn9gp2Egl