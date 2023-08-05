Події

22:01 05.08.2023

З аеродрому "Оленья" в Росії злетіли сім Ту-95

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З аеродрому "Оленья" в Росії злетіли сім Ту-95

- ОК "Південь"

Київ. 5 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - З російського аеродрому "Оленья" злетіли сім винищувачів Ту-95, повідомляє оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

"Зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації. 7 Ту-95 злетіли з аеродрому "Оленья", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що винищувачі Ту-95 можуть нести на підвісці ракети Х-101/555.

Джерело: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0o49dpox5DtoitYUx8mrGoHLNjnNJ9YidUVEEyEQhx6XLTu4pcBhJT1ydnn9gp2Egl

 

 

Теги: #рф #літаки

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