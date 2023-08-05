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21:49 05.08.2023

Кулеба просить партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16

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Кулеба просить партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергової ракетної атаки ввечері в суботу російських окупантів закликав міжнародних партнерів України озброїти країну, зокрема, літаками F16.

"Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Світова спільнота має зосередитися на встановленні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і впровадити українську Формулу миру", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Кулеба зазначив, що "Росія не зупиниться, поки її не зупинять".

Як повідомлялося, до російського малого ракетного корабля в Чорному морі приєднався споряджений фрегат, повідомляє Оперативне командування "Південь".

Раніше ввечері в суботу Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що РФ здійснила чергові пуски ракет типу "Кинджал" і "Калібр" по території України, у зв'язку з чим у всій країні було оголошено повітряну тривогу.

 

 

 

Теги: #зброя #прохання #кулеба

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