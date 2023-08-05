Чистий приплив в Україну цього тижня зріс до 36 тис. осіб

Кількість перетинів кордону України на в'їзд третій тиждень поспіль перевищує кількість його перетинів на виїзд, і різниця між ними продовжує зростати: за цей тиждень вона сягнула 36 тис. порівняно з 21 тис. тижнем раніше і 10 тис. - два тижні тому.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у Facebook, перетини на виїзд зросли з 348 тис. минулого тижня до 360 тис. цього тижня, тоді як на в'їзд вони підскочили ще більше - з 369 тис. до 396 тис. осіб.

Загальна кількість перетинів кордону в обох напрямках досягла за тиждень 756 тис. - це максимум, щонайменше, із середини березня минулого року.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 31-й тиждень року також збільшилася - зі 140 тис. до 143 тис., як і кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 788 до 839.

Як зазначило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, від початку літнього сезону через пункти пропуску у Львівській області державний кордон в обох напрямках перетнули 3 млн 111 тис. громадян і майже 600 тис. транспортних засобів. "Характеристика пасажиропотоку за два місяці свідчить, що впродовж липня кількість мандрівників збільшилася на 326 тис., транспорту - на 28 тис. одиниць", - зазначили у відомстві, також вказавши, що у липні кількість громадян, які прослідували на в'їзд в Україну, переважає над кількістю пропущених на виїзд.

Зазначається, що найбільш завантаженими пунктами пропуску й надалі залишаються "Краковець" і "Шегині" із шести, що цілодобово функціонують в області. У п'ятницю, 4 серпня, черги на виїзд з України становили від 50 до 140 легковиків на всіх пунктах пропуску.

"Рекомендуємо громадянам стежити за орієнтовним станом черг перед пунктами пропуску на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбук. А мандрівникам, які прямують через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей", - додали у відомстві.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала значне зростання перевищення потоку на в'їзд в Україну над потоком на виїзд - до 28,5 тис. з 16,5 тис. минулого тижня і 9,4 тис. - двома тижнями раніше.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України в Польщу, збільшилася з 223,8 тис. чол. до 231,8 тис. чол., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зріс із 240,3 тис. чол. до 260,3 тис. чол.

Загалом від початку війни до 4 серпня 2023 року до Польщі з України прибуло 14,28 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 12,50 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді й до сьогодні завдяки статистиці трьох останніх тижнів кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд уже на 60 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 1 серпня оцінювали в 5,873 млн, а загалом у світі - у 6,231 млн, що відповідно на 12 тис. і 13 тис. більше, ніж тиждень тому.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.