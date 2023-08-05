У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У неділю, 6 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами, місцями град, повідомляє "Укргідрометцентр".

Як повідомляється, вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°; вдень 31-36°, у південній частині, східних та місцями центральних областях до 38°, на Закарпатті та Прикарпатті 23-28°.

У Києві 6 серпня очікується суха спекотна погода з температурою вночі 20-22°, вдень 33-35°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Б. Срезневського, в Києві 6 серпня найвища температура вдень була 36,3° у 2010 р., найнижча вночі 8,3° у 1907 р.

У понеділок, 7 серпня, синоптики прогнозують у західних областях короткочасні дощі з грозами; температура вночі 11-16°, вдень 18-23°. У південній частині та східних областях - суху спекотну погоду з температурою вночі 19-24°, вдень 30-35°, на сході місцями до 38°.

На решті територій переважно без опадів, лише в північних областях короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 19-24°, вдень 25-30°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с з переходом на північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві 7 серпня очікуються короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 27-29°.