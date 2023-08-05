ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, учасника схеми переправлення чоловіків за кордон

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки - спільника начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, обвинуваченого в переправленні за кордон громадян призовного віку, повідомило ДБР.

"Працівники ДБР затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року", - йдеться в повідомленні ДБР на офіційному сайті в суботу.

Як повідомляється, за розробленою організаторами схемою, чоловікам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила $10 тис.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, йдеться про начальника Голосіївського військкомату, який разом із керівником відділу КМВА за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон. "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано і повідомлено про підозру начальнику Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки ", - йдеться в повідомленні Офісу. За даними слідства, підозрюваний разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян та отримали $30 тис.

"Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від кількох військовозобов'язаних. Зловмисникам повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років", - інформує ДБР.

Як повідомляється, до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.