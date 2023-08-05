Події

12:07 05.08.2023

ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, учасника схеми переправлення чоловіків за кордон

2 хв читати
ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, учасника схеми переправлення чоловіків за кордон

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки - спільника начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, обвинуваченого в переправленні за кордон громадян призовного віку, повідомило ДБР.

"Працівники ДБР затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року", - йдеться в повідомленні ДБР на офіційному сайті в суботу.

Як повідомляється, за розробленою організаторами схемою, чоловікам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила $10 тис.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, йдеться про начальника Голосіївського військкомату, який разом із керівником відділу КМВА за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон. "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано і повідомлено про підозру начальнику Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки ", - йдеться в повідомленні Офісу. За даними слідства, підозрюваний разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян та отримали $30 тис.

"Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від кількох військовозобов'язаних. Зловмисникам повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років", - інформує ДБР.

Як повідомляється, до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Теги: #військкомат #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 04.08.2023
САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

11:59 04.08.2023
ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

11:33 04.08.2023
ДБР викрило військкома на незаконних доплатах підлеглим і працевлаштуванні місцевого криміналітету

ДБР викрило військкома на незаконних доплатах підлеглим і працевлаштуванні місцевого криміналітету

17:32 02.08.2023
ДБР повідомило про підозру військовому комісару із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його маєток

ДБР повідомило про підозру військовому комісару із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його маєток

11:48 01.08.2023
ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

10:23 01.08.2023
ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

13:04 29.07.2023
ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

14:19 28.07.2023
ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

10:32 26.07.2023
ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

11:37 24.07.2023
ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

ОСТАННЄ

Уже 12 жертв зсуву ґрунту в Грузії, триває пошук ще понад 20 зниклих

У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У РФ повідомляють про пошкодження танкера на підході до Керченської протоки через атаку морського дрона

Фосфорними снарядами і "Градами" росіяни вночі обстріляли Невське - ОВА

Верховна Рада має намір штрафувати "гонщиків" за гучні звуки в містах

Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА