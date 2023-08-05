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11:46 05.08.2023

Верховна Рада має намір штрафувати "гонщиків" за гучні звуки в містах

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Верховна Рада має намір штрафувати "гонщиків" за гучні звуки в містах

У Верховну Раду внесено законопроєкт про штрафи для гонщиків від 17 тис. грн, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми з колегами зареєстрували законопроект, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 тис. грн., за повторне - 34 тис. із позбавленням прав до 6 місяців", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові. "Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", - зазначив Арахамія.

" Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання", - написав Арахамія.

 

Теги: #рада #штраф #гонщик

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