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09:44 05.08.2023

У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

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У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

В угрупованні сил підтримки Збройних сил України сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів для нарощування можливостей у подоланні російських мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, повідомив командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.

"Для нарощування спроможностей Сил оборони у подоланні мінно-вибухових загороджень противника в угрупованні сил і засобів підтримки сформовано п’ять інженерно-саперних батальйонів", - цитує Герегу Military Media Center у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив командувач, частина особового складу підрозділів пройшла підготовку за кордоном (близько 200 військовослужбовців) і "виконує завдання у складі певних угруповань, а також із розмінування деокупованих територій у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Протягом липня-серпня ще близько 150 військовослужбовців пройдуть підготовку за кордоном".

Окрім цього Герега повідомив про отримання " від країн-партнерів в якості матеріально-технічної допомоги до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі та інше). Наразі, здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном".

Як пояснив Герега, складність ведення Силами оборони України наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, що складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їхня щільність досить велика.

Смуги загороджень включають в себе протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротяні перешкоди. "Противник підступно використовує міни, зокрема таким чином, щоб їх не можна було вилучити", - зазначив бригадний генерал.

"Для подолання таких загороджень необхідна значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких має бути спроможний робити проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки, наявність якої на таку кількість загороджень недостатня".

"Успішне виконання завдань військовими інженерами та саперами дає змогу нашим захисникам проводити наступальні дії на визначених напрямках і наближати Перемогу", - підсумував командувач Сил підтримки ЗСУ.

 

Теги: #зсу #розмінування #сапери

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