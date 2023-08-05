Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський р-н Дніпропетровщини

У ніч на суботу російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Очільник ОВА уточнює, що росіяни випустили з десяток снарядів із важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді.

"Наслідки обстрілів з'ясовуються", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

Лисак зазначив, що в інших населених пунктах регіону було тихо.