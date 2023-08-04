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23:36 04.08.2023

Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

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Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

Президент України висловив співчуття грузинському народу у зв'язку зі стихійним лихом у гірському курорті Шові.

"Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо, яке забрало життя. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим внаслідок обвалу в гірському районі Рача", - написав він у Twitter у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, МВС Грузії інформувало про 11 загиблих, рятувальники продовжують пошуки понад 20 зниклих громадян.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що із зони лиха рятувальники на вертольотах вивезли 210 людей.

Великий зсув зійшов на курорт Шові ввечері минулого четверга. Керівник Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Теймураз Мгебришвілі заявив журналістам, що зсув зніс котеджі, розташовані по руслу річки, в яких проживали відпочивальники.

 

 
Теги: #україна #співчуття #грузія #стихійне_лихо

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