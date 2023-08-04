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21:44 04.08.2023

Нардепи пропонують призупинити на час війни бюджетні видатки на ремонт доріг і стадіонів, чартерні рейси, утримання держдач і зйомки серіалів

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Нардепи пропонують призупинити на час війни бюджетні видатки на ремонт доріг і стадіонів, чартерні рейси, утримання держдач і зйомки серіалів

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, призупинити видатки державного та місцевих бюджетів на благоустрій населених пунктів, будівництво та ремонт об'єктів культури і спорту, утримання державних дач та невикористовуваних об'єктів, оплату чартерних рейсів і відряджень чиновників.

Відповідний законопроєкт № 9564 зареєстровано в парламенті 4 серпня. Його текст наразі відсутній на сайті ВР, але розробниця документа Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") оприлюднила в соцмережі інформацію про його зміст.

Законопроєкт пропонує доповнити Бюджетний кодекс України пунктом, згідно з яким на час воєнного стану в країні припиняться видатки на благоустрій населених пунктів (ремонт покриття доріг, тротуарів, озеленення, створення місць відпочинку, обладнання дитячих майданчиків), окрім випадків, пов'язаних із ліквідацією аварій та підтверджених наслідків російської агресії. Це стосується і будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів у сфері дорожнього будівництва, культури та спорту.

Водночас нардепи пропонують призупинити бюджетні видатки на утримання державних резиденцій, дач, будинків відпочинку, що перебувають на балансі органів держвлади та створених ними підприємств, а також інфраструктурних об'єктів, що не використовуються під час війни (згідно із затвердженим Кабінетом міністрів України переліком).

Такі видатки пропонується призупинити, зокрема, і на придбання транспортних засобів (окрім автомобілів, необхідних для армії, рятувальників і машин "швидкої" допомоги), облаштування укриттів товарами, що не є предметами першої необхідності, виробництво аудіовізуальних творів (окрім тих, які створюють із новинно-аналітичною, навчальною метою і для інформування іноземців про агресію РФ), послуги з просування в онлайн-медіа, оплату чартерних рейсів, закупівлю вітальних листівок, виготовлення державних нагород (крім тих, якими відзначають службовців Збройних сил України), організацію заходів з нагоди пам'ятних та історичних дат, ярмарків, виставок і з'їздів.

Згідно із законопроєктом, бюджетні видатки зможуть бути призупинені на оплату праці та інше грошове забезпечення, що перевищують 15 розмірів мінімальної заробітної плати (окрім виплат військовим), а також - на відрядження чиновників за кордон (окрім відряджень державного значення, що стосуються посилення обороноздатності України, звільнення полонених і залучення фінансування в країну).

Водночас парламентарії вважають за необхідне доповнити закон "Про оплату праці" новою статтею, відповідно до якої на час дії воєнного стану максимальний розмір зарплати керівників і працівників державних та комунальних підприємств не може перевищувати 15-ти розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня року, в якому здійснюється виплата.

"Перекласти бруківку, стан якої нікому не заважав, будувати розв'язки на мільярди гривень, та стадіони по селах, оновлювати автопарки, літати чартерами з милими емодзі, прибирати аеропорти, якими ніхто не користується, утримувати номенклатурні дачі, обмінюватися листівками, купувати овочерізки, знімати серіали, їздити не власним коштом у відрядження й влаштовувати святкування можна буде після перемоги. А поки в нас воєнний стан, видатки з місцевого та державного бюджету на це будуть зупинені. І ще, цим проєктом я запропонувала встановити максимум для зарплат усім, хто отримує кошти за рахунок публічних фінансів, - не більше, ніж може отримати воїн на нулі", - зазначила Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім неї, співавторами цього законопроєкту виступили ще понад 20 членів фракції "Слуга народу", зокрема, Андрій Клочко, Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу, Тетяна Циба і Сергій Кузьміних.

Теги: #рада #обмеження #бюджети #законопроєкт

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